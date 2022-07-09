«دبي الإسلامي» يدعم صندوق الفرج بـ 3 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي- وام

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قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ 3 ملايين درهم ضمن مبادرة «فرجت» وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأسهمت هذه المبادرة في الإفراج عن 46 من المعسرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة ومن المحكومين وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البنك مع صندوق الفرج.

وأعرب خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية عن تقديره لهذا العمل الخيري من قبل بنك دبي الإسلامي وعطائهم المتواصل الذي يؤكد الدور المجتمعي للبنك، ودعهم المتواصل لمبادرات صندوق الفرج بما يحقق الأهداف المتوخاة في تقديم العون للنزلاء بصورة تضمن عودتهم للمجتمع كأفراد منتجين صالحين.

وقال «إن مسيرة الخير متواصلة في بلد العطاء والخير والإنسانية، وكلنا شركاء نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التلاحم المجتمعي ونشر قيم العطاء والإخاء والتراحم».

وأكد بنك دبي الإسلامي على مواصلة مبادرات العطاء المجتمعي من خلال تعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الإسهام بتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ودعم مسيرة العطاء والخير والتنمية الشاملة بالدولة.

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