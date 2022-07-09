حمدان وهزاع وذياب بن زايد يهنئون رئيس الدولة ونائبه والحكام

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، قيادة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودوّن سمو الشيخ حمدان بن زايد في «تويتر»، قائلاً: «خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة ونائبه والحكام وأولياء العهود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الإمارات وشعبها والدول العربية والإسلامية بالخير والبركات والمزيد من التقدم والازدهار.. كل عام وأنتم بخير».

ورفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الإمارات وأهلها بمزيد من الخير والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام، بعيد الأضحى المبارك، معرباً سموه عن أمنياته بأن يعيد عليهم هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية وأن تواصل دولة الإمارات مسيرتها نحو مزيد من التقدم والنماء.

وهنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير والسداد.

كما هنأ سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام بعيد الأضحى المبارك، راجياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها نعمة الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والازدهار.

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