رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة (امارات) يهنئون رئيس الدولة ونائبه بمناسبة عيد الاضحى المبارك
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نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله-
وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله
وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات
وإلى سمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام
وإلى الأمة الإسلامية والعربية وشعب الإمارات الكريم
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله علينا أجمعين بالخير واليمن والبركات