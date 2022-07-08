مكتوم بن محمد يهنئ حكام الإمارات وشعبها وجميع المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الحكام وشعب الإمارات وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الأضحى.

وقال سموه: "يحل عيد الأضحى المبارك بخيره وبركته علينا وعلى جميع المسلمين، ويزهو بحجاج بيت الله العتيق. نهنئ أصحاب السمو حكام الإمارات ونهنئ شعبها وشعوب الأمتين الإسلامية والعربية بهذا العيد، ونسأل الله فيه الخير والسلام للجميع. عيدكم مبارك وعساكم من عواده.".

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