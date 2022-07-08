هيئة النقل بعجمان تكمل جاهزيتها للعيد وتعلن عن مواعيد عمل الحافلات

المصدر: عجمان : (البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة النقل بعجمان عن اكتمال ترتيباتها لاستقبال العيد عن مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل والتي تشمل النقل العام والنقل البحري "عبره عجمان" خلال إجازة عيد الفطر المبارك ووضعت الهيئة سعادة المتعاملين من اهم أولوياتها بتوفير القنوات الذكية للوصول إلى خدمات النقل المتنوعة، حيث يمكن الحصول على مركبات الأجرة ومركبات النقل النسائي وسواري ليموزين تطبيق "route " بالإضافة إلى خدمة حافلة تحت الطلب عن طريق تطبيق "Ajman BOD" ، كما يمكنكم التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال .



وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري " عبرة عجمان “في محطات الزوراء و الراشدية و الصفيا من السبت الى الجمعة من الساعة 6:00صباحاً وحتى 10:00مساء، اما محطة المارينا فستكون مواعيد عملها من الساعة 2:00مساء الى 10:00 مساء من السبت الى الجمعة، وفي ما يتعلق بأسعار التذاكر فتصل لدرهمين عند التنقل بين المحطات ماعدا محطة الزوراء حيث تصل الى 2.5درهم.

هذا بالإضافة إلى الرحلات السياحية لعبرة عجمان حيث تبلغ أسعار التذاكر 5 دراهم لرحلة تستغرق 10 دقائق للشخص الواحد، اما رحلات 30 دقيقة تصل إلى 50 درهم لأربع اشخاص بالإضافة رحلات تستغرق ساعة وتصل سعر التذاكر 100 درهم، اما بالنسبة للجولات السياحية التي تصل مدتها الى ساعة ونصف يصل سعر التذاكر الى 150 درهم. ودعت الهيئة عملاءها الى الالتزام بإجراءات السلامة خلال تواجدهم في العبرة.



وأوضحت الهيئة أنه تم تمديد مواعيد رحلات خطوط النقل العام الداخلية و الخارجية حيث ستبدأ الرحلات من بعد صلاة العيد 06:30 صباحاً و تستمر حتى 03:00فجراً لليوم التالي، اما بالنسبة للرحلات الخارجية فستبدأ من الساعة 7:15 صباحاً حتى 3:15 فجراً ، و ذلك لتغطية الإقبال الكبير من الجمهور لاستخدام وسائل النقل الجماعي خلال أيام العيد .



ويمكن للعميل استخدام بطاقة مسار لتمتع برسوم مخفضة على تذاكر رحلات النقل العام و تعد رحلات النقل العام مجانية لأصحاب الهمم و كبار السن.







وتمتاز الحافلات بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، و توجد دورات مياه داخل الحافلة، مع وجود ثلاجة داخليه رئيسية يمكن تخزين الأطعمة و المشروبات للركاب، و تسعى الهيئة من خلال توفير حافلات تمتاز بجودتها العالية لجعل وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل للمستخدمين .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز