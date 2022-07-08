رئيس الدولة يطمئن هاتفيا على أحوال حجاج الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على أوضاع حجاج الدولة و أحوالهم خلال أدائهم مناسك الحج في الديار المقدسة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم مع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل راحة الحجاج و أداء مناسكهم في أجواء ميسرة تعمها السكينة و الرحمة.

وقال الكعبي إن سموه اطمأن على أحوال الحجاج و التسهيلات التي يقدمها المكتب لتيسير أداء مناسكهم.. وأبلغه صاحب السمو رئيس الدولة نقل تحياته و تهانيه إلى الحجاج و تمنياته لهم التوفيق في إتمام أداء مناسكهم..سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم ويتقبل طاعاتهم ويمن عليهم وعلى سائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم.

و أعرب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات عن سعادته بالاتصال الذي يجسد اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بتفقد أحوال حجاج الإمارات وحرصه على الاطمئنان على سلاسة الإجراءات المتبعة لضمان سهولة و يسر أداء مناسكهم..مثمنا اهتمام القيادة الرشيدة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المناسبات و أينما كانوا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز