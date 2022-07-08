"تنمية المجتمع": التسجيل لخدمة علاوات بدل التضخم متاح عبر البريد الإلكتروني
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تنوه وزارة تنمية المجتمع بأن التسجيل لخدمة علاوات بدل التضخم متاح الآن أيضاً عبر البريد الإلكتروني apply@crm.mocd.gov.ae
بالإضافة إلى استمرار استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني http://mocd.gov.ae
إرفاق المستندات التالية:
- بطاقة الهوية الإماراتية لمقدم الطلب (صورة واضحة لوجهي البطاقة).
- شهادة الراتب الشهري لرب الأسرة وزوجته.
وتؤكد الوزارة بأن فريق العمل يعمل على مدار الساعة لإنجاز كافة المهام المتعلقة بصرف مكرمة رئيس الدولة حفظه الله لمستحقيها خلال الأسابيع القليلة القادمة.