عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوريا الجنوبية يبحثان العلاقات الاستراتيجية على هامش اجتماعات G20

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي .. معالي بارك جين وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحث سموه و معالي بارك جين العلاقات الثنائية و أطر التعاون المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى مزيد من العمل المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات و جمهورية كوريا الجنوبية ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرا إلى الحرص على تعزيز هذه الشراكة في المجالات كافة بما يسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والتطور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز