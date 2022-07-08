عبدالله بن زايد يشارك اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين.. ويؤكد دعم الإمارات لجهود إندونيسيا

المصدر: وام

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شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرين الذي عقد في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال يومي 7 و 8 يوليو الجاري وذلك في إطار رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين للعام 2022.

و أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على دفع الجهود الدولية ضمن مجموعة العشرين من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي.

و أشاد سموه بجهود الجانب الإندونيسي في إدارة اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين بكفاءة عالية تجسد ريادة إندونيسيا في استضافة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى وتنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة في إطار دورها المحوري في مجال تعزيز التضافر الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.

و أعرب سموه عن تقديره لجهود الدول المشاركة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين وتعاونها الذي يجسد الالتزام بالعمل سويا من أجل صياغة مستقبل أكثر إشراقا قائم على التعاون الدولي البناء في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحا.. مؤكدا دعم الإمارات لجهود إندونيسيا الهادفة إلى ترسيخ وتعزيز إنجازات مجموعة العشرين.

ناقش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المجالات المقترحة من قبل إندونيسيا لتحقيق التعاون الملموس والمؤثر ضمن المجموعة و التي تتبنى هذا العام شعار: "التعافي معاً التعافي بشكل أقوى" لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية.

كانت إندونيسيا قد قدمت أولوياتها الرئيسية لقمة المجموعة المرتقبة في أكتوبر 2022 والتي تشمل "الإدارة الصحية الشاملة والتحول الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية والانتقال إلى الطاقة المستدامة".

تأتي مشاركة دولة الإمارات في مجموعة العشرين بدعوة من جمهورية إندونيسيا وتخضع هذه المشاركة لإشراف اللجنة التوجيهية لمجموعة العشرين برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما تم تفعيل لجنة فنية لتنسيق جهود الجهات الوطنية المشاركة في المجموعة.

و من المتوقع أن تشارك دولة الإمارات في أكثر من 150 اجتماعاً لمجموعة العشرين خلال الفترة التي تسبق انعقاد قمة المجموعة المقررة في أكتوبر 2022.

حضر الاجتماع معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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