تعرف على طقس الإمارات يوم عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية و الجنوبية الشرقية و قد تمتد إلى بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. و يحدث المد الأول عند الساعة 20:54 والمد الثاني عند الساعة 09:57 و الجزر الأول عند الساعة 13:19 و الجزر الثاني عند الساعة 04:38 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:32 و الثاني عند الساعة 07:14 و الجزر الأول عند الساعة 10:39 والجزر الثاني عند الساعة 00:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 38 28 80 20 دبي 39 29 80 25 الشارقة 39 28 80 25 عجمان 38 30 85 25 أم القيوين 39 31 85 25 رأس الخيمة 38 31 80 20 الفجيرة 37 31 85 25 العين 39 32 70 15 ليوا 40 32 70 15 الرويس 39 30 70 20 السلع 38 29 80 25 دلما 39 30 80 30 طنب الكبرى 37 31 85 30 طنب الصغرى 37 31 85 30 أبو موسى 38 32 85 30 .

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