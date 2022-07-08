الإمارات تسجل 1666 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

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تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراء 286,631 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌ ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 959,736 حالة.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,322 حالة.

فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,792 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 940,053 حالة.

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