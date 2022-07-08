الإمارات تسجل 1666 إصابة جديدة بكورونا
تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراء 286,631 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,666 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 959,736 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع و العشرين الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,322 حالة.
فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,792 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 940,053 حالة.