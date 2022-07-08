"دبي الخيرية" تستحدث خدمات وتحدث موقعها الإلكتروني

المصدر: دبي-رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تحديث موقعها الإلكتروني القائم، لتقديم طيف واسع من الخدمات الإلكترونية، والخصائص سهلة الاستخدام، وفق أرقى المعايير والمواصفات، خدمة لجمهورها من المتبرعين، والمستفيدين من برامجها ومشروعاتها المختلفة.

وتقدم "دبي الخيرية" عبر موقعها الجديد، الذي تم تغييره من www.dubaicharity.ae إلى www.dubaicharity.org, باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، توفر سهولة وصول المتبرعين.

كما أن "الموقع" الجديد الذي يتميز بسهولة وسرعة الوصول للمحتوى، يوفر خدمة قبول التبرع بالعملات الرقمية والسداد بكل سهولة عن طريق بوابة حكومة دبي الذكية و "غوغل باي" و "آبل باي"، إضافة إلى خيار التحدث السريع على "واتس اب" الجمعية لخدمة العملاء للدعم السريع والرد على الاستفسارات واستقبال طلبات التبرعات وأخرى.

وبهذه المناسبة، قال خالد العلماء امين السر العام للجمعية:" تحديث الموقع الإلكتروني للجمعية جاء باعتباره من أهم وسائل الاتصال مع المتبرعين والمستفيدين، ونتيجة عملية متواصلة ووفق خطة مدروسة تضمن سهولة التصفح للموقع من قبل مستخدميه والحصول على المعلومات المطلوبة بطريقة ميسرة تخلو من الصعوبة، وتابع العلماء:"

وأضاف:" نطمح إلى تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية إلى مجتمعنا الواسع من المستخدمين والمتعاملين، وهذا ما نسعى الى تحقيقه من خلال تحديث وتطوير الموقع الالكتروني شكلا ومضمونا، واطلاقه بحلة جديدة فائقة التطوير، شملت جميع وسائط الاتصال التقني متعدد الأشكال والأغراض، وذلك بالاستفادة من الخبرات المتواجدة لدينا.

وقال العلماء:" نحن على ثقة بأن الخصائص والخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثّة التي يوفرها الموقع المطوّر ستسهم في تقديم قيمة مضافة إلى شركائنا الدائمين من المتبرعين وأصحاب الايادي البيضاء، وكذا الحالات المسجلة لدينا في الجمعية، والحالات الأخرى التي نقدم لها عبر قنوات الصرف المختلفةـ، وتوفير المعلومات المختلفة حول الجمعية وانشطتها وبرامجها وانجازاتها وقصص نجاحها بطريقة سهلة وواضحة وسريعة ".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز