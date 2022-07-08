رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء باكستان وإسرائيل للتهنئة بعيد الأضحى

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالين هاتفيين من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ومعالي يائير لابيد رئيس وزراء إسرائيل.. لتهنئة سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب دولة رئيس وزراء باكستان ومعالي رئيس وزراء إسرائيل عن تمنياتهما لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرفعة.

من جانبه عبر سموه عن شكره وتقديره لدولة شهباز شريف ومعالي يائير لابيد.. متمنياً لبلديهما وشعبيهما دوام الخير والأمان والاستقرار وأن ينعم الله عز وجل على العالم أجمع بالأمان والسلام.

كما هنأ سموه معالي يائير لابيد بمناسبة توليه مهام رئيس وزراء إسرائيل.. متمنياً للعلاقات الثنائية بين البلدين مزيداً من التطور بما يخدم المصالح المتبادلة ويرسخ أسس السلام في المنطقة.

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