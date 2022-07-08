بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي تصل إلى "منى"

المصدر: وام

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انطلقت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي فجر اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، مهللين مكبرين ملبين نداء ربهم "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك" وسط أجواء إيمانية خيمت عليها الرحمة و السكينة.

وقال مروان الشحي، مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، إن البعثة تتابع إشرافها الميداني على مقر المبيت في منى والتأكد من توافر جميع المستلزمات التي تكفل راحة وسلامة ضيوف الرحمن من تبريد ومنامة وطعام وشراب ومستلزمات وكوادر ومعدات طبية وجميع متطلبات المكوث أو الإقامة أو المبيت طيلة أيام أداء المناسك.. مؤكدا أن الخدمات المقدمة للحجاج تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة.

ووجه الشحي شكره لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة لخدمة حجاج الدولة بصفة عامة.

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