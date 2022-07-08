بلدية أم القيوين: خطة متكاملة للعيد

المصدر: (أم القيوين - البيان)

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أنهت دائرة بلدية أم القيوين استعداداتها كافة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور خلال أيام عطلة العيد، حيث شرعت بتنظيف الساحات العامة والطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية ومصليات العيد وإعدادها لتوافد المصلين، ووضعت برنامجاً رقابياً مكثفاً على الأغذية لضمان سلامتها للاستهلاك في إمارة أم القيوين.

وذكرت الدائرة أنها شكلت لجنة تكون مهمتها التحضير والاستعداد لاستقبال العيد والجمهور خصوصاً في المقاصب، ووضع التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة وشددت على أنه لن يتم استقبال العملاء إلا في حال التزامهم بارتداء الكمامات وسوف يتم تسليم الطلبات مباشرة للعملاء في مركباتهم، أو عن طريق نافذة صالة الانتظار بحيث تكون الأولوية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة.

كما خصصت مفتشين للعمل الميداني المستمر على أسواق الخضروات والفواكه والمحامص ومحال الحلويات، للتأكد من صلاحية المعروض فيها للاستهلاك والتأكد من التزامها بالشروط الصحية في العرض والتخزين، فيما تم طباعة بعض النشرات التوعوية التي توزع على الجمهور والتي تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر الذبح خارج المقصب والأخطار الناتجة عن الذبح العشوائي، بما ينعكس إيجاباً على صحة الفرد وسلامة المجتمع.

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