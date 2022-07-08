متنزهات أبوظبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن كامل استعدادات الحدائق والمتنزهات العامة في الإمارة لاستقبال الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، وقد انتهت البلدية من أعمال الصيانة الخاصة بالحدائق.

والتي تشمل الممرات وألعاب الأطفال، ودورات المياه العامة وأعمدة الإنارة من خلال فرق الصيانة وبغرض التهيئة بما يتناسب مع احتواء أعداد كبيرة من الجمهور الحريص على قضاء أوقات ممتعة وسط الحدائق العامة، والتي تعكس الوجه الحضاري لإمارة أبوظبي.

وشددت بلدية أبوظبي على أهمية الحفاظ على المرافق العامة والاعتناء بالنظافة وعدم المشي على الحشائش أو العبث بالورود وأشجار الزينة التي تتزين بها المتنزهات والحدائق العامة، والأماكن الخاصة لألعاب الأطفال، كما شددت البلدية على الالتزام بعدم اصطحاب أو استخدام مواقد النار والتقيد بعمل المشروبات أو الشواء في الأماكن المخصصة لها.

وقد حددت بلدية مدينة أبوظبي 23 حديقة للشواء في الإمارة، مع التأكيد على أهمية تحلي الزوار بحس المسؤولية عند استخدام الحدائق والشواء في الأماكن المخصصة فقط، دون اللجوء إلى أماكن جانبية.

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