شرطة دبي تحدد منطقتي مدافع عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحديدها منطقتي مسجد زعبيل الكبير بمنطقة زعبيل، و«مصلى منخول» في منطقة منخول، لمدافع عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، تقدم اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكداً الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، حيث سيتم توزيعها على منطقتين في إمارة دبي كما جرت العادة من كل عام.

موروث

وقال اللواء عبد الله الغيثي إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، مبيناً أن المدفع بمثابة وسيلة يُستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.

ترتيبات

وأضاف اللواء الغيثي انه تم اتخاذ جميع الترتيبات للإعلان عن عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من الموقعين التي تم اختيارها لتوزيع مدافع العيد.

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