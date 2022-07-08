حدائق دبي ومرافقها الترفيهية جاهزة للعيد

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أنهت بلدية دبي، استعداداتها لعطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة الحدائق والمرافق الترفيهية لاستقبال الزوار، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، حيث أصبحت جاهزة لفتح أبوابها أمام الجمهور، وفق خطط تضمن انسيابية الحركة، والالتزام بكافة التعليميات.

وأكدت بلدية دبي أنها استعدت للعيد مبكراً، بخطة متكاملة، تضمنت أعمال التهيئة لاستقبال المتنزهين والزوار من الإمارة والإمارات المجاورة، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة، داعية الزوار للتعاون مع البلدية، وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات.

وأشارت البلدية إلى أنها تعمل لكي تكون رحلة الزائر إلى أي من حدائقنا أو مواقعنا الجاذبة «ممتعة ومفيدة»، منذ لحظة الدخول وحتى انتهاء الرحلة، حيث يجري الإعداد لهذه المناسبات الكبيرة والهامة، بشكل مسبق، ووفق خطط معدة بشكل متكامل، مؤكدة في السياق ذاته، حرصها على تسخير جميع الإمكانات والخطط، لتقديم أفضل الخدمات خلال العيد، وعلى مدار العام.

وأفادت البلدية بأن حدائق دبي، وعددها 191 حديقة عامة على مستوى الإمارة، ستفتح أبوابها للزوار منذ ساعات الصباح، إلى جانب برواز دبي ومدينة الطفل، يصاحبها فعاليات يومية في حديقة الممزر، تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، إلى جانب ما توفره الحدائق الشاطئية وحدائق البحيرات الخمس وحدائق الأحياء السكنية الـ 65، من متعة للمرتادين من كل أنحاء الدولة.

ولفتت إلى أن الحدائق ستفتح أبوابها حتى الثانية عشرة ليلاً، فيما يستقبل مضمار الدراجات الجبلية، عشاق هذه الرياضة من الساعة الخامسة والنصف صباحاً وحتى السادسة والنصف مساء.

وتهيب بلدية دبي بالمرتادين، الالتزام بالتعليمات والإرشادات، من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين، والالتزام بمناطق الشوي المخصصة، لتفادي أي حوادث، وقضاء عيد سعيد، معلنة أنه خلال العامين الماضيين، لم تشهد أي من الحدائق أو المرافق الترفيهية في دبي، أي حوادث أو شكاوى، آملة أن يكون الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، بنفس النسق.

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