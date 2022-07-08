3000 أسرة تستفيد من أضاحي العيد في جمعية الفجيرة الخيرية

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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أنهت جمعية الفجيرة الخيرية استعداداتها لتنفيذ حملة مشروع «الأضاحي»، إضافة لتوزيع كسوة العيد وسلة الفواكه على الأسر المتعففة والأيتام من المسجلين بقوائم الجمعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات وشركاء الجمعية الاستراتيجيين بالإمارة.

وقال يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية: إن الجمعية ستقوم بالتعاون مع إدارة المقاصب ببلدية الفجيرة بذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي، بما يتماشى مع التدابير الوقائية والاحترازية، مشيراً إلى أن حملة هذا العام تستهدف توزيع لحوم الأضاحي على 3000 أسرة، بواقع 1500 أضحية داخل وخارج الدولة، والعدد قابل للزيادة.

وأوضح أن قيمة الأضحية تبلغ 500 درهم داخل الدولة، و400 درهم في الخارج، مشيراً إلى أن الجمعية للتيسير على المتبرعين توفر مندوبيها في أكثر من 25 موقعاً في مختلف مناطق الفجيرة، إضافة إلى تحديد خمسة مقاصب لذبح الأضاحي في الإمارة (الفجيرة - مسافي - مربح - دبا - البدية)، كما تم تخصيص صناديق من الفلين مع ثلج لحفظ الأضحية وتسليمها مبردة إلى مستحقيها حسب إجراءات السلامة الغذائية.

وقال المرشودي إن الجمعية تنفذ أيضاً مشروع كسوة العيد، ويبلغ عدد المستفيدين منه 242 يتيماً.

وأضاف المرشودي أن الجمعية ستوزع في عيد الأضحى 300 سلة فواكه على الأسر المتعففة وكسوة العيد على 242 مستفيداً من الأيتام المسجلين في قوائم الجمعية، وذلك سعياً لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وحرصاً على توفير احتياجاتهم قبل حلول عيد الأضحى.

ويمكن الإسهام في المشروع بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.

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