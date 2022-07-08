أبوظبي تزدان استعداداً للعيد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، تركيب آلاف التشكيلات والمجسمات الهندسية الضوئية والشرائط المنيرة المعلقة بين أعمدة الإنارة في عدد من المناطق بجزيرة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة، ولإدخال البهجة والسرور على قلوب أفراد المجتمع.

واستقبالاً لهذه المناسبة المباركة، عملت فرق البلدية على تركيب لوحات ضوئية متناسقة تجسد روحانيات العيد وما يمثل لدى أفراد المجتمع، حيث تضمنت اللوحات العديد من الأفكار الإبداعية من خلال دمج الطبيعة والفراشات والزهور بالتشكيلات الهندسي.

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