تكثيف الدوريات المرورية على طرقات عجمان

المصدر: (عجمان- البيان)

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أنهت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان، خططها لتأمين حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، وضمان سهولة ومرونة حركة السير، ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، إنه سيتم نشر الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، وخصوصاً بالقرب من المراكز التجارية والطرق الرئيسة والأماكن السياحية، لتنظيم حركة السير، والحد من الاختناقات المرورية وحوادث السير والمخالفات، إضافة إلى متابعة التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجنب الاكتظاظ، خصوصاً في الأماكن المغلقة.

وأضاف الفلاسي أن تكثيف الدوريات المرورية في إمارة عجمان، سيبدأ قبل فترة العيد، حيث تزداد حركة الجمهور في الأسواق والمراكز التجارية، وتستمر حتى دخول العيد، حيث تنشط الحركة في مراكز التسوق والأماكن الترفيهية، وحتى انتهاء إجازة العيد.

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