«شكراً لعطائك» يُطلق مبادرة «معرض صناعة فرحة عيد»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع فريق «شكراً لعطائك» المعتمد في الهيئة مبادرة «معرض صناعة فرحة عيد» في قرية العائلة التابعة للهيئة، والذي يُعد معرض تسوّق مجّانياً ومهرجاناً ترفيهياً يجهّز الأطفال الأيتام للدخول في أجواء العيد، إلى جانب إشعارهم بالدعم والسند، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

كما تعمل المبادرة على توفير الاحتياجات المختلفة للأيتام والأطفال من حيث تلبية الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات الاجتماعية التي تشمل العلاقات الأسرية وتكوين صداقات مُختلفة، والاحتياج للتقدير، ويشمل تقدير الذات والثقة والإنجاز، إلى جانب الاحتياج إلى تحقيق الذات ورفع مستوى الثقة بالنفس، ويتخللها مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية التي تضفي عليهم أجواء من الفرحة والسرور.

وقالت الدكتورة هالة الأبلم مدير قرية العائلة بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «نهدف في الهيئة إلى جعل الإمارة نموذجاً ملهماً لرفاه أبناء المجتمع؛ من خلال خلق تعاون مشترك مع «قرية العائلة»، وذلك في إطار حرصنا الكبير والتزامنا العميق على توفير طيف واسع من الخدمات للأطفال الأيتام، من مأوى آمن ورعاية صحية كاملة، وأنشطة ترفيهية وتأهيلية».

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