«السلامة الغذائية» تشدد على معايير وجودة اللحوم المحلية والمستوردة

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

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من منطلق حرصها على ضمان جودة وسلامة الغذاء، يعمل مفتشو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على التحقق من جودة وسلامة اللحوم المحلية والمستوردة، وتوعية العاملين في منشآت بيع اللحوم والمستهلكين بطرق التعامل الآمن معها، وآلية التحقق من سلامتها.

رقابة

وتواصل الهيئة رقابتها على منافذ البيع من ملاحم وفنادق ومطاعم وكافتريات ومطابخ مركزية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، مثل توفر الشهادة الصحية، وشهادة الذبح الحلال، والتحقق من سلامة اللحوم ومنتجاتها، من خلال الفحص الحسي، وجمع العينات بصورة دورية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما يحرص المفتشون على الكشف الروتيني على وسائل نقل اللحوم، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية التي تضمن سلامة اللحوم أثناء النقل، بالإضافة إلى الكشف عن ممارسات الغش والتدليس المتعلقة بنوع اللحوم، ومصدرها وتاريخ صلاحيتها، مشددة على عقوبات المكافحة.

حرص

وتحرص المسالخ المعتمدة للذبح التجاري، على وضع الأختام والبطاقات الغذائية بأشكالها المختلفة على الذبائح المحلية، ويحق للمستهلك طلب رؤية الختم، والبطاقة الغذائية في الذبائح الكاملة، التي عادة ما توضع على عرقوب الذبيحة، أو في بطن الذبيحة من الداخل أو الخارج، أما بالنسبة للحوم المقطعة المعروضة في محال بيع اللحوم.

فتصعب رؤية الختم، ولكن يمكن التركيز على البطاقة الغذائية الموضوعة على صحون عرض اللحوم المقطعة، والتي توضح نوع اللحم، وبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.

وأوضحت الهيئة أنه توجد عقوبات صارمة لمكافحة الغش التجاري والتدليس في الأغذية، كتغيير أو إخفاء مصدر أو نوع اللحوم، بالإضافة إلى تغيير تاريخ الصلاحية، أو نزع البطاقة الغذائية أو تغييرها، وأهابت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى على اللحوم المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى أي ممارسات خاطئة في منشآت بيع اللحوم، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لمركز اتصال حكومة أبوظبي 800555.

تواصل

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عامة الجمهور إلى ضرورة التواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم والحد من الممارسات الغذائية الخاطئة وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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