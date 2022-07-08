هيثم بن صقر القاسمي يفتتح سوق المواشي في مدينة كلباء

المصدر: الشارقة- البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء أمس سوق المواشي في مدينة كلباء.

حيث ستقوم شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - بإدارة السوق وتشغيله بعد أن قامت دائرة الأشغال العامة بالشارقة بإنجازه وفق أعلى المعايير والخدمات المتكاملة التي تلبي بدورها احتياجات ومتطلبات سكان المنطقة وزوارها.

حضر الافتتاح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة وإبراهيم الحوطي الرئيس التنفيذي لشركة أصول للخدمات في شركة الشارقة لإدارة الأصول والدكتور عبيد سيف الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير بلدية كلباء والمهندس حامد الزرعوني مدير تنفيذي - أسواق الجبيل في شركة الشارقة لإدارة الأصول.

والمهندس عبدالله خلفان الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي والمهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء بدائرة الأشغال العامة بالشارقة إلى جانب حشد من مسؤولي الدوائر الحكومية بالمدينة وجمع من الجمهور.

ويقع مشروع سوق المواشي في منطقة صناعية كلباء على مساحة أرض تبلغ 20740 متراً مربعاً ويأتي ضمن الخطة التنموية الخاصة بدائرة الأشغال والملبية لاحتياجات المجالس البلدية والتي تحدثها الدائرة كل عام بالاجتماع معهم حيث يتم وضع أولويات التنفيذ وفق حاجة المدينة.

خطة

وقال المهندس عبدالله خلفان الشامسي إن افتتاح وتشغيل السوق يأتي ضمن خطة واستراتيجية «الشارقة لإدارة الأصول» بتطوير المشاريع والخدمات والآليات والإجراءات المقدمة والتي ستشكل إضافة نوعية لإمارة الشارقة من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات سكان وزوار الإمارة من مختلف المناطق ولاسيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الشامسي أنه تم تصميم السوق بأحدث التقنيات الجديدة ووفق معايير عالمية معتمدة من حيث المساحة والشكل العام والمرافق المزودة بأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في النظافة والصحة العامة، كما يتوافر في السوق مسلخ متطور يتمتع بإمكانيات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم سواء للاستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية أو المناسبات الكبرى بالإضافة إلى موقعه المميز وغير ذلك من المؤشرات الحيوية من أجل ضمان تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة.

تجهيزات

أفادت المهندسة بشاير المنصوري بأن سوق المواشي والأغنام يسع لما يزيد عن 1785 رأساً للمواشي والأغنام بحيث تضم 21 حظيرة وكل منها على مساحة 136 متراً مربعاً وتسع 85 رأساً كما يضم السوق مسلخاً حديثاً على مساحة 1540 متراً مربعاً بارتفاع 10 أمتار ويصلح المسلخ لذبح الجمال والأبقار والأغنام ويضم أيضاً عدة مداخل منها ما هو مخصص للزوار ومنها بوابات مخصصة للماشية تعمل وفق آلية حركة محددة تنظمها غرفة التذاكر وبوابات خاصة للجمال وأخرى للأغنام إلى جانب بوابات خاصة بالتفريغ والتحميل والتخلص من فضلات المسلخ، ومرافق خدمية للعاملين في السوق.

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