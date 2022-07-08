220 دورية لضبط الحركة المرورية في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكملت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بخطة أمنية ومرورية متكاملة،‏ بهدف تعزيز التدابير الوقائية والأمنية الشاملة على مستوى الإمارة بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، كما ستسير 220 دورية أمنية ومرورية لضبط الحركة المرورية.

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية على الاستعدادات التامة لاستقبال هذه المناسبة، مشيراً إلى جاهزية غرفة العمليات المركزية للتعامل مع مختلف البلاغات والاستفسارات العامة الواردة من قبل ‏أفراد الجمهور على مدار الساعة، وتأمين وصول الفرق الأمنية والشرطية وفق خطط الاستجابة ‏والجاهزية التامة في الأحداث المختلفة‎.‎

وأضاف إن الخطة الأمنية تضمنت التنسيق مع الإدارة العامة للإسناد الأمني - إدارة جناح الجو في الشارقة‏ بتوفير دوريات جوية بهدف المساندة الأمنية من خلال مراقبة الحركة المرورية، وتعزيز الأمن والأمان، كما تضمنت الخطة الأمنية التعاون والتنسيق مع هيئة الشارقة للدفاع المدني، بتسيير دوريات بحرية على شواطئ الإمارة بهدف الحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الشواطئ في إمارة .

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