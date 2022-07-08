محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقيات الأداء للوزراء وفرق العمل لتنفيذ المشاريع التحولية

المصدر: دبي- البيان

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيات الأداء للوزراء وفرق العمل.

حيث تضمنت الفعالية توقيع اتفاقيات الأداء لثماني جهات حكومية لتطوير وتنفيذ المشاريع التحولية وإنجازها خلال فترة تمتد من 6 أشهر إلى عام، ترجمة لتوجيهات القيادة بتحقيق أهداف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تقوم على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى ضمن أطر زمنية قصيرة لإحداث نقلات نوعية في كافة المجالات والقطاعات والتركيز على بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة.

ودوّن سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «شهدت اليوم توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء.. الاتفاقيات تنص على إنجاز مشاريع الوزارات التحولية وعددها 36 مشروعاً جديداً خلال ستة أشهر إلى 12 شهراً بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة لكافة المتغيرات بسرعة ومرونة أكبر».

وقد تم اعتماد 36 مشروعاً تحولياً وطنياً كدفعة أولى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة في الحكومة الاتحادية، وبالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في دولة الإمارات، وستعمل فرق العمل المشتركة على تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها.

وقع الاتفاقيات للمشاريع التحولية ضمن الدفعة الأولى 8 جهات اتحادية هي، وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ووكالة الإمارات للفضاء.

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