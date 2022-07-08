الإمارات وجهة مثلى للاستثمار الأجنبي

المصدر: دبي - البيان

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توفر دولة الإمارات بيئة أعمال تجعلها وجهة مثلى للاستثمار الأجنبي ورواد الأعمال في ظل ما توفره مرافق البنية التحتية الممتازة، المدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، بما يعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى. فيما تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها بين الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية عاماً بعد عام، الأمر الذي أكده تقرير الـ«أونكتاد» للعام الجاري 2022.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى وحافظت على الصدارة عربياً والمرتبة 13 عالمياً، لتكون بين أهم 20 اقتصاداً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم. إذ أظهر التقرير أن الدولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 21 مليار دولار في 2021، ارتفاعاً من 20 مليار دولار في سابقه 2020.

نمو 16٪

وارتفعت نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2021، مقابل 2019، بما نسبته 16%، وشملت الاستثمارات الواردة إلى الدولة العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية.

حيث استحوذ قطاع النفط والغاز والطاقة على 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10%، بينما استقطب قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين ما نسبته 7% من الإجمالي، مقابل 7% أيضاً لقطاع العقارات وأنشطة الإدارة والتطوير، و6% لقطاع الرعاية الصحية، و5% لقطاع التصنيع.

وشهدت العديد من القطاعات نمواً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2021 مقابل سابقه 2020 بنسب متفاوتة، حيث حقق قطاع التصنيع أكبر قفزة نمو خلال فترة المقارنة وبنسبة 13%، بينما حقق القطاع الصحي نمواً بنسبة 9%، وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا نمواً بنسبة 6%، في حين شهد كل من قطاع العقارات نمواً بنسبة 4%، والطاقة 3%، والخدمات 2%.

غرب آسيا

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذةً على 37% من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، البالغة 55.5 مليار دولار، والمرتبة الأولى أيضاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو 31%، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة، البالغة 66.6 مليار دولار.

رصيد تراكمي

وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الإمارات نهاية 2021، ما مجموعه 171.6 مليار دولار، محققاً نمواً 14% مقابل رصيد 2020، الذي بلغ حينها 151 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الخامسة عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المُعلنة حسب الوجهة في 2021 بعدد 535 مشروعاً.

حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 39% مقارنة بعدد المشاريع نهاية 2020، التي بلغت 384 مشروعاً، واستشهد التقرير بمشروع الطاقة الشمسية الذي أعلن في دبي عام 2021، مقابل 633 مليون دولار، من قبل شركتي «دي إتش إل غلوبال فورواردنج» الألمانية، و«توتال» الفرنسية.

وأكد التقرير أن الدولة جاءت بين أعلى ستة اقتصادات ضمن مجموعة الدول النامية في آسيا، التي لا تزال تتركز فيها التدفقات الواردة بدرجة عالية، وتشمل كلاً من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وإندونيسيا.

وفيما يخص الاستثمارات الصادرة، بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الإمارات أكثر من 215 مليار دولار بنهاية 2021، محققاً نمواً 11.7%، مقارنة برصيد 2020، الذي بلغ حينها 192.5 مليار دولار.

40 %

استحوذت الإمارات على أكثر من %40 من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة غرب آسيا، البالغة 56 مليار دولار تقريباً وعلى نحو %40 أيضاً من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى أكثر من %43 من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية للعالم والبالغة 51.9 مليار دولار.

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