عضوات بـ«الوطني»: تكريم «أم الإمارات» تتويج لمسيرة زاخرة بالإنجازات

المصدر: دبي- نورا الأمير

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أكدت عضوات في المجلس الوطني الاتحادي أن تكريم مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة يشكل تتويجاً لمسيرة من الإنجازات الملهمة في مجال تعزيز دور ومكانة المرأة محلياً وعالمياً.

وباركت ناعمة الشرهان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تكريمها كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة، مشيرة إلى أن التكريم هو عنوان وتشريف لبنات الإمارات، لأنه تكريم صادف أهله، حيث قدمت سموها الكثير وكانت داعماً رئيسياً للمرأة منذ قيام الاتحاد، فباتت نموذجاً مشرفاً للريادة في كل المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، وقالت: أصبحت المرأة الإماراتية اليوم تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث.

جهود

وقالت ناعمة المنصوري: إن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة يأتي تتويجاً لجهود سموها في تمكين المرأة الإماراتية، عبر مسيرة ممتدة زاخرة بالإنجازات الملهمة في تعزيز مكانة المرأة على مستوى العالم.

وأضافت: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لتمكين المرأة، وقدمت للعام نموذجاً استثنائياً ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين، التي حققت فيه الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة إنجازات ومكانة عالمية مرموقة تجلت بحضور ومشاركة المرأة إلى جانب أخيها الرجل في مختلف المناصب القيادية على مستوى العالم.

وأكدت أن تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارات نهج راسخ في مسيرة الوطن التنموية والحضارية، منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة ليشكل تمكين المرأة جوهر مسيرة الإمارات لتعزيز النهضة الشاملة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتقدمت المنصوري بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو «أم الإمارات» على هذا التكريم المستحق.

دعم

ورفعت سارة فلكناز أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمناسبة تكريم سموها من قبل مجلس الوزراء قائلة: إن بنات الإمارات يشعرن بالفخر والعزة لهذا التكريم المستحق لـ«أم الإمارات»، مشيرة إلى جهود سموها في دعم وتمكين المرأة الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً، ما مكن المرأة الإماراتية من أن تعيش أزهى عصورها الذهبية، بفضل وجود مساندة قوية ومتواصلة من سموها، التي جعلت تمكين المرأة في مختلف المواقع أولوية كبرى، الأمر الذي أسهم في تعزيز عملية التوازن بين الجنسين وتصدر الدولة للعديد من المؤشرات العالمية.

وأفادت بأن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعتبر رائدة العمل النسائي في دولة الإمارات وداعمة لحقوق المرأة والنهوض بمكانتها، حيث أتاحت سموها للنساء فرصاً متكافئة مع الرجال، وعززت من قدراتهن على مواجهة الحياة وتحدياتها، كما عملت على تشجيع المرأة على التعليم، والالتحاق بالعمل.

وزادت: لم يقتصر دعم سموها على المستوى المحلي فقط، بل حرصت على متابعة شأن المرأة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، وتمكنت من دعمها وتمكينها بشكل ملموس، وخلال الخمسين عاماً الماضية حققت المرأة الإماراتية الكثير من الإنجازات الرائدة على مختلف الأصعدة محلياً وعربياً ودولياً.

وحصلت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان في تقرير التنافسية العالمية 2020، وبحسب تقرير الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2021 تبلغ نسبة البرلمانيات في المجلس الوطني الاتحادي البالغ أعمارهن 45 عاماً أو أقل 52.5%.

وقالت: حلت الدولة في المركز الأول إقليمياً والـ24 عالمياً في مؤشر «المرأة والسلام والأمن 2021» الصادر عن جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعد الإمارات الأولى عربياً في تمكين المرأة في مجالس الإدارة، وما زالت تحقق الدولة العديد من المنجزات الرائدة في مجال دعم وتمكين المرأة على مستوى العالم.

كما تشكل المرأة الإماراتية في الفصل التشريعي الحالي نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل 28% من أعضاء مجلس الوزراء وهي من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما تشغل المرأة 66% من الوظائف الحكومية، منها 33% من المراكز القيادية.

تمكين

بدورها قالت صابرين اليماحي: إن تكريم سموها هو في حقيقة الأمر تكريم مستحق لشخصها الكريم، حيث كانت وما زالت الداعم الحقيقي للمرأة الإماراتية، حيث احتضنتها منذ قيام دولة الاتحاد وآمنت بقدراتها ومكنتها بدعم من القيادة الرشيدة لتشغل مناصب مؤثرة.

ولفتت إلى أن هذا التكريم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعبر عن الجميع، موجهة تحية تقدير إلى «أم الإمارات»، داعية أن يديمها ذخراً وسنداً للمرأة الإماراتية.

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