جمعية عجمان للصيادين تشيد بمكرمات ولي عهد عجمان

المصدر: عجمان- البيان

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تقدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على المكرمات التي ظل يخصّ بها سموه شريحة الصيادين في عجمان في مناسبات كثيرة ومتعددة، مشيرين إلى أن مبادرات سموه تنبع من حكمةٍ بالغة وتنطلق من رؤية ثاقبة واهتمام شخصي ومتابعة مباشرة من سموه لمختلف مناطق إمارة عجمان وشرائح المجتمع فيها، مما يسهم في استقرار المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم وعائلاتهم.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قد أمر بصرف مكرمة مالية قيمتها مليوني درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورفع أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وإلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم باسم الجمعية بالشكر والتقدير إلى سموهما على رعايتهما الدائمة للصيادين وحرصهما على التواصل مع الصيادين ودعمهما المتواصل للحفاظ على مهنة الصيد في الإمارة، وتنمية الثروة السمكية وتوجيهاتهما السامية بتسخير الإمكانات لتعزيز مهنة الصيد، وتشجيع أبناء الوطن على الحفاظ عليها.

وقال: «إن توجيهات سموهما ستكون لنا نبراساً لممارسة المهنة، وسنعمل كفريق واحد من أجل مصلحة الوطن تحت قيادتنا الرشيدة».

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