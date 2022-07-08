عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهند

المصدر: بالي- وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين G20 الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا- العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

واستعرض سموه وجوزيب بوريل التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي يشهدها العالم إضافة إلى العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي. كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حريصة على العمل مع الاتحاد الأوروبي في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية.

استقرار

من جانبه، أكد جوزيب بوريل أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات وشراكة استراتيجية راسخة معرباً عن تطلعاته بتعزيز هذه الشراكة إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين «G20» الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحث سموه والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار سبل تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الإمارات والهند في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى مزيد من العمل لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من أجل دفع الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم من خلال تعزيز التعاون والتضامن الدولي.

كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الهندية تزداد رسوخاً وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها في المجالات كافة يما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويحقق مزيداً من الازدهار والرخاء.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يثمن زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى الإمارات وعلى مشاعره الأخوية الودية الصادقة تجاه قيادة وشعب الإمارات متمنياً لدولة الهند مزيداً من التقدم والتطور والازدهار.

متانة

ومن جانبه أكد الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والإمارات والحرص على تنمية وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين إلى مزيد من التقدم والتطور والنماء.

وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى تنامي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتي توجت مؤخراً بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بمشاركة قيادتي البلدين لتدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية بما يرفع التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

حضر اللقاءين معالي أحمد الصايغ وزير دولة.

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