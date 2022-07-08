النائب العام يستقبل أعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية

المصدر: أبوظبي- وام

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استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام، مؤخراً، في مكتبه بأبوظبي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وأعضاء اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة أهم التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الخدمات الرقمية المستقبلية، وسبل تطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، من خلال الربط الذكي بين الجهات المشتركة، وتحقيق التكامل، وأهمية العمل على تعزيز الربط الجنائي الموحد بين وزارة الداخلية والجهات القضائية في الدولة، ورفع كفاءة الخدمات الذكية التي تقدم للمتعاملين.

تلا ذلك اجتماع عمل، عقدته اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وحضور أعضاء اللجنة العليا، ورؤساء الفرق الفرعية، يمثلون الجهات الحكومية من وزارة الداخلية، والشركاء الاستراتيجيين من السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.

حرص

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، حرص النيابة العامة للدولة على العمل، وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات الذكية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة حياة المجتمع، والارتقاء بتجربة المتعامل، وصولاً إلى مراحل متقدمة من الكفاءة الحكومية، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في التحول الرقمي الحكومي، وتبني التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات.

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