271133 فحصاً لـ «كورونا» في الإمارات خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 271133 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‏‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 1.688 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 958.070 حالة. ‏‎

كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يستقرعدد الوفيات في الدولة عند 2.322 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1.667 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 938.261 حالة.

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