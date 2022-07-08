حجاج الدولة يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.. فيديو

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن المكتب يواصل جهوده لتوفير البيئة الملائمة والمثالية لخدمة ضيوف الرحمن، لتحقيق الأهداف الطموحة لراحة وإسعاد حجاج الدولة.

وقال الكعبي في تصريحات له: إن الحجاج بدأوا التحرك إلى مشعر منى، أمس، لقضاء يوم التروية في المخيمات المخصصة لحجاج الدولة والمجهزة، لتستوعب ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية، ومن ثم التوجه اليوم إلى مشعر عرفة، لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

وأشار الكعبي إلى دور المكتب في تجهيز المخيمات والمرافق لاستقبال حجاج الدولة، وفقاً لخطط العمل التي وضعت مسبقا، بالإضافة إلى توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج، واستغلال هذه الأوقات في الدعاء والعبادة على أكمل وجه، إلى جانب وجود عدد من الوعاظ والواعظات للاستفسارات والفتاوى، والتأكيد على الحجاج ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم.

ونوه رئيس مكتب شؤون الحجاج بتوجيهات القيادة الرشيدة التسهيل، والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسكهم، وأثنى على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها المتواصلة، خلال موسم الحج للعام 1443، منوهاً بدور الحملات الإماراتية وفرق العمل الميداني في تقديم الخدمات كافة لحجاجها إدارياً وإشرافياً.

حجاج الدولة يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.. فيديوhttps://t.co/a9XRgPHmpu#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pxGt6jMfI0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 7, 2022

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز