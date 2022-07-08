«صيفنا بارد» تسعد 1000 عامل في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلق 30 متطوعاً في العين، بقيادة الشاب محمد بن قطيش العامري مبادرة إنسانية بعنوان «صيفنا بارد» لتوزيع المياه الباردة والعصائر على 1000 عامل بهدف إسعادهم وتقديراً لجهودهم المبذولة، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.

وقال محمد بن قطيش العامري، من سفراء مجلس شباب العامرة التابع لمركز التواجد البلدي، وقائد فريق المتطوعين لـ«البيان»: «إن المبادرة الإنسانية «صيفنا بارد» أطلِقت لأول مرة بمنطقة العامرة، واستهدفنا من خلالها توزيع المشروبات الباردة على العمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة من عمال النظافة، وصيانة الطرق، وعمال الحفريات، والاتصالات والكهرباء، وبناء المقاولات. وحرصنا كل الحرص في المقابل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال عملية التوزيع، والتأكد من التعقيم المستمر قبل توزيع المشروبات على العمال وبعده».

وأضاف العامري: «لاقت هذه المبادرة الإنسانية والمجتمعية نجاحاً كبيراً، وسنحرص على تنظيمها بشكل مستمر طيلة فصل الصيف، وذلك لضمان تحقيق أفضل استفادة لأكبر شريحة من فئة العمال»، مؤكداً أن للمبادرة العديد من الأهداف تتمثل في تخفيف وطأة الحر خلال موسم الصيف، لاسيما عن فئة العمال، ورسم الابتسامة على وجوههم، وتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري، وتشجيعهم على الإكثار من شرب المياه والعصائر الباردة لتعويض نقص السوائل في أجسامهم خلال الحر الشديد، وتعزيز قيم التراحم المجتمعي بين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز قيم العمل الخيري، وإبراز دور فئة الشباب المتطوعين في تعزيز شتى الخدمات الإنسانية للفئة العمالية من المجتمع.

وأشاد العامري بإقبال المواطنين على المساهمة الإيجابية في هذه المبادرة من خلال الحرص على توفير المشروبات الباردة والفواكه في مكان تجمع المتطوعين في منطقة العامرة، حيث قام المتطوعون بعد ذلك بعملية فرزها قبل توزيعها على العمال.

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