«دورية السعادة» بشرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «فرحتكم من فرحتنا»

المصدر: أبوظبي- البيان

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نفذت دورية السعادة بشرطة أبوظبي، مبادرة إنسانية لبعض الأسر، بعنوان «فرحتكم من فرحتنا»، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال العقيد مطر عبد الله المهيري مدير إدارة مرور العين، إن المبادرة تأتي انطلاقاً من المبادئ السامية لديننا الحنيف، التي تحث على المساعدة، وإدخال السرور في قلوب الأسر، وتحقيق رؤية وأهداف شرطة أبوظبي في نشر معاني الإنسانية والتسامح بين شرائح المجتمع.

وأضاف أن المبادرة التي شاركت فيها إدارة مرور العين، ودورية السعادة، تضمنت زيارات ميدانية إلى عدد من الأسر في مناطق مختلفة في مدينة العين، وتقديم المساعدات والهدايا لهم.

وأكد أهمية نشر مفهوم التطوع.. موضحاً أن العمل الإنساني ثقافة متأصلة بالمجتمع الإماراتي، غرسها مؤسس الدولة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير هيئة الهلال الأحمر في مدينة العين، بجهود شرطة أبوظبي في دعم المبادرات الإنسانية، وتعزيز مفهوم التسامح والعطاء بين فئات المجتمع، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي، من الجهات الداعمة لمبادرات الهلال الأحمر الإماراتي.

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