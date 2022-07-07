مدير عام شرطة أبوظبي يستقبل مكالمات الجمهور بخدمة «عونك»

المصدر: أبوظبي- البيان

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استقبل اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي مكالمات الجمهور بـ «خدمة عونك» على الرقم المجاني 8003333 وتواصل مع المتعاملين عن طريق خدمة المحادثة المباشرة «الدردشة» على موقع القيادة العامة لشرطة أبوظبي الإلكتروني www.adpolice.gov.ae والمكالمات وعبر البريد الإلكتروني.

وأجاب عن تساؤلات الجمهور ضمن حرصه واهتمامه بكفاءة وفاعلية إجراءات التواصل والتقدم على الخدمات، وتعرف إلى توقعات المتعاملين والتحديات التي يواجهونها في تقديم الخدمات الشرطية ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم خلال زيارته لمركز عونك ضمن مبادرة «في الميدان الحكومية».

ووجه مدير عام شرطة أبوظبي بتقديم كافة التسهيلات للمتعاملين في إنجاز معاملاتهم وإسعادهم والتحسين المستدام من رحلة المتعامل في مركز الاتصال الموحد «عونك»، وأثنى الجمهور على اهتمام شرطة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات المقدمة.

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