سيف الشامسي يفتتح المرحلة الثانية من المنشآت العقابية والإصلاحية

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أمس المرحلة الثانية من المنشآت العقابية والإصلاحية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حضر الافتتاح العميد سعيد علي لوتاه القائم بأعمال مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، والعميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالمؤسسة وعدد من ممثلي دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وجمعية الشارقة التعاونية وشركة براق التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول.

بدأ الافتتاح بجولة في أروقة المبنى الجديد والإطلاع على باحات إقامة نزلاء المؤسسة والتعرف على الخدمات التي يحتويها من عيادات مجهزة بأفضل المعدات الطبية وخدمات توصيل مستندات النزلاء الذين تم الإفراج عنهم وخدمات تقديم المواد التموينية وإصدار بطاقات مصرفية للنزلاء.

كما اطلع قائد عام شرطة الشارقة والحضور على الأنظمة الأمنية والرقمية عالية الكفاءة وغرفة العمليات المركزية والآليات المستخدمة لنقل النزلاء إلى جانب الاطلاع على مركبة الأمل التي تعنى بنقل النزلاء المرضى وكبار السن من إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية إلى الجهات الصحية.

وأكد القائد العام لشرطة الشارقة في ختام جولته أن مسؤولية شرطة الشارقة تجاه رعاية حقوق نزلاء المؤسسة كبيرة وأن ما يتم تقديمه من خدمات ما هو إلا انعكاس للقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات نحو الإنسان دون النظر إلى جنسيته أو دينه أو عرقه، لافتاً إلى أن الجهود مستمرة لتوفير سبل الرعاية والتأهيل والإصلاح للنزلاء لإعادتهم إلى المجتمع على نحو إيجابي وبما يعزز جودة حياة النزلاء.

وثمن اللواء الشامسي الدعم المستمر لصاحب السمو حاكم الشارقة واهتمامه المستمر بشرطة الشارقة ومتابعة جهودها في كافة المجالات.

وعلى هامش الافتتاح كرم القائد العام لشرطة الشارقة أربعة من المنتسبين للمؤسسة لتميزهم وتفانيهم في العمل ودورهم المميز في الارتقاء ببيئة العمل.

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