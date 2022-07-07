فارس المزروعي يتسلم جائزة «تميز الأعمال العالمية» عن فئة خدمة المتعاملين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسلم اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي جائزة «تميز الأعمال العالمية» من اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، والتي حصلت عليها مديرية ترخيص السائقين والآليات تقديراً لجهودها في توفير خدمات ذكية وسلسة تضمن رضا المتعاملين وسعادتهم بهدف إثراء حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وتعد جائزة تميز الأعمال من الجوائز العريقة في المملكة المتحدة، وتمثل فئاتها التي تغطي مختلف مواضيع التميز المؤسسي مجالاً للمنافسة بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية على اختلاف أحجامها ومن مختلف بلدان العالم.

وقد حصلت ممارسة الفحص الذكي للسائقين في مديرية ترخيص السائقين والآليات على إشادة من لجنة تحكيم الجائزة في دورتها 2022 في فئة أفضل مبادرة خدمة المتعاملين، لدور هذه الممارسة في تطوير تجربة المتعامل باستخدام منظومة متكاملة ومترابطة من التقنيات الذكية التي تسخر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والكاميرات وأجهزة الاستشعار على السيارات لتقييم مهارات السائق وسلوكه، وتقديم نتائج تتسم بالدقة والشفافية.

وأكد على اهتمام شرطة أبوظبي بتحقيق إنجازات متميزة في سباق التميز العالمي في مجالات العمل الشرطي والأمني لتحسين وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، مشيداً بإنجازات كافة القطاعات الشرطية في مجال التميز المؤسسي التي عززت قدراتها المؤسسية لتحقيق إنجازات ريادية عالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز