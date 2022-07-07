شخبوط بن نهيان يستقبل وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط

المصدر: وام

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استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة معالي أماندا ميلينغ وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية.

بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير علاقات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يعزز التقدم والازدهار والتنمية للبلدين والشعبين الصديقين.. وناقشا التطورات الأخيرة و سبل دعم الاستقرار في المنطقة وأهم المستجدات على الساحة الأفريقية.

و أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات مع المملكة المتحدة الصديقة إلى جانب دعم التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جهتها أشادت معالي ميلينغ بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين والتعاون البناء على الأصعدة كافة مؤكدة وجود العديد من الإمكانات لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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