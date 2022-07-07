ماجد الفطيم تحصل على شهادة «LEED» ذهبية لمجمع «ووترفرونت سيتي بيزنس بارك»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن حصولها على شهادة «LEED» من الفئة الذهبية، نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر اعتماداً في العالم. ويأتي حصول الشركة على هذه الشهادة اعترافاً بجهودها، والتزامها بتوفير أنماط حياة مستدامة في المشروع السكني «ووترفرونت سيتي» في العاصمة اللبنانية بيروت.

و«ووترفرونت سيتي» مشاريع متعدد الاستخدامات في بيروت، ويمثل وجهة حيوية عالمية تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، مع تصميم مبتكر. ويضم «بيزنس بارك» 12 مبنى مكتبياً بإطلالة على الجادة المركزية في المدينة، على مساحة تغطي 72,000 متر مربع، 60% منها مخصصة للمساحات الخضراء المفتوحة، بحيث لا يسمح للسيارات والآليات الدخول إليها، كما يضم المجمع عدة ساحات مفتوحة ومناظر طبيعية ومدرج مخصص للفعاليات المجتمعية، فضلاً عن العديد من المطاعم والمقاهي ومنافذ البيع بالتجزئة.

وتعتبر شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي«LEED» نظاماً عالمياً لتصنيف المباني الخضراء، واعتماداً عالمياً للتميز والريادة في مجال الاستدامة، ويقيّم نظام LEED تصميم وهيكلية المباني وعملياتها بشكل عام، بالإضافة إلى مساهمة هذه العوامل في تعزيز مستويات الكفاءة وتوفير التكاليف وتحسين الأداء، وتقليل الانبعاثات الكربونية وبناء أماكن تتمتع ببيئة صحية متكافئة. وتتمتع المباني الحاصلة على شهادة LEED بأهمية بالغة للمساعدة في التصدي للتغير المناخي، وتعزيز مرونة المجتمعات المحلية.

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