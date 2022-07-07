بعثة مؤسسة زايد الإنسانية تستقبل حجاج الخارج بمكة المكرمة

المصدر: وام

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استقبلت بعثة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الحجاج الموفدين من خارج الدولة، أمس في فندق حياة ريجنسي في مكة المكرمة، وذلك برعاية سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة وحضور ممثل عن البعثة الرسمية للحج من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والبعثة الإعلامية.

وتعرف الحجاج القادمون من دول شتى على برامج المؤسسة الدائمة على مدار العام و نشاطها و سائر أعمالها.

جدير بالذكر أن المؤسسة ساهمت هذا العام بتقديم 400 منحة حج من خارج الدولة ممن تنطبق عليهم شروط الحج كالحجاج المواطنين من داخل الدولة دون أي تمييز على أن تكون منحتهم لحج الفريضة و لم يسبق لهم الحج سابقا علاوة على اللياقة الصحية التي تمكنهم من أداء المناسك.

وألقى سعادة المدير العام للمؤسسة كلمة خلال اللقاء رحب فيها بالحجاج الضيوف ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأوضح دور المؤسسة في العمل الخيري والإنساني الذي يقوم على الوقف الذي أرسى أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وأعرب الحجاج القادمون من سائر أقطار شتى عن شكرهم على تيسير حجهم إلى بيت الله الحرام.

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