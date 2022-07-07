حمدان بن زايد يستقبل عدداً من مسؤولي القطاعات الحكومية في أبوظبي

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " على متابعة شؤون أبناء الوطن واحتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في جميع أنحاء الدولة.

وأشاد سموه بجهود التنمية الشاملة وخططها والإمكانيات التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة لهذا الغرض مؤكداً اهتمامه وحرصه على التواصل مع المواطنين للتعرف على أوضاعهم واحتياجاتهم في شتى أمور الحياة والعمل على بناء مجتمع متكامل ومتطور من جوانبه كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل عدداً من مسؤولي القطاعات الحكومية في إمارة أبوظبي .

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية العمل المستمر نحو استكمال مسيرة النجاحات المتحققة في مجالات التعليم والإسكان والطرق وتنمية المجتمع وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى وبما يحافظ على استقرار ونماء ورخاء منطقة الظفرة.

وأشار سموه إلى أن المواطن كان وسيظل المحور الرئيسي الذي تقوم عليه حركة التنمية والتطور في الإمارات وتحقيق المزيد من الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

وإطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على أهم الخدمات والمشاريع التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات ودعا الى الإسراع في تنفيذها وتطويرها وتوفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

ووجه سموه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية والعمل بين كافة الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد تحقيقا للخطط الحكومية الموضوعة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان وسعادة احمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة سيف علي القبيسي مدير ادارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في ابوظبي وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة وعدد من المسؤولين .

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