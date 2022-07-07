عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند على هامش اجتماعات G20

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين " G20" الذي يعقد في جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحث سموه ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار سبل تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الإمارات والهند في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين إلى مزيد من العمل لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين من أجل دفع الجهود العالمية المبذولة لمواجهة التحديات التي يشهد العالم من خلال تعزيز التعاون والتضامن الدولي.

كما بحث الجانبان مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الهندية تزداد رسوخا وصلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين والحرص على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها في المجالات كافة يما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويحقق مزيدا من الازدهار والرخاء.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يثمن زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى الإمارات وعلى مشاعره الأخوية الودية الصادقة تجاه قيادة وشعب الإمارات متمنيا لدولة الهند مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والإمارات والحرص على تنمية وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين إلى مزيدا من التقدم والتطور والنماء.

وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى تنامي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والتي توجت مؤخرا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بمشاركة قيادتي البلدين لتدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التاريخية بينهما والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية بما يرفع التجارة البنية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

حضر اللقاء معالي أحمد الصايغ وزير دولة.

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