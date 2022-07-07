أمطار الخير تواصل هطولها على الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت اليوم أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة نتيجة تراكم السحب الممطرة على المناطق الشرقية والجنوبية والتي امتدت إلى المناطق الداخلية، مصحوبة بالبرد والرعد أحيانا، وذلك نتيجة لامتداد منخفض جوي قادم من شمال الهند وجنوب باكستان باتجاه الجزيرة العربية.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة مع برد على أم الزمول في العين ومتوسطة على جزيرة بوحمرا في أبو ظبي وجبل جيس وشعم برأس الخيمة وجنوب القوع والوقن في العين وخفيفة على جسيورة ومزيرعة ومدينة زايد في الظفرة.

يشار إلى أن أعلى كمية امطار مسجلة في سجلات المركز الوطني للأرصاد خلال شهر يوليو كانت بواقع 175.6 ملم سقطت على خورفكان عام 1995.

وسجلت اليوم أقل درجة حرارة على الدولة بواقع 20.8 درجة مئوية في جبل جيس عند الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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