محمد بن راشد: اقتصادنا بخير ومسيرتنا في تصاعد

المصدر: البيان

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استعرض مجلس الوزراء برئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماعه في قصر الوطن بأبوظبي نتائج الإمارات الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة، حيث حققت 47٪ نمو في الصادرات غير النفطية.. و16٪ نمو الاستثمار الأجنبي ..و 126٪ نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن اقتصادنا بخير وينمو .. ومسيرتنا في تصاعد بحمدالله .

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