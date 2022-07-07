مجلس الوزراء يكرم أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك

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كرم مجلس الوزراء برئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: كان أفضل ختام ليومنا تكريم أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، فرحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي.

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