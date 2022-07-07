الإمارات تقر إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة.

وتبلغ الإجازة عاماً كاملاً بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة، ويهدف القرار إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها الاقتصاد الوطني.

وقال سموه: "أقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة، الإجازة تبلغ عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة ..هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني ..

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