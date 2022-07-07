محمد بن راشد يصدر عدة قرارات ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

المصدر: البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.

وقال سموه، "استعرضنا في بدايته نتائجنا الاقتصادية مقارنة بما قبل الجائحة .. 47٪ نمو صادراتنا غير النفطية.. 16٪ نمو الاستثمار الأجنبي .. 126٪ نمو الشركات الجديدة المسجلة في الدولة … اقتصادنا بخير وينمو .. ومسيرتنا في تصاعد بحمدالله ..

وأضاف سموه، " أقررنا اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الستة أشهر القادمة بواقع ٥٠٠ مستفيد شهرياً .هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة .. وستستمر مسيرة دعم المواطن بإذن الله.

وتابع سموه، "أقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة .الإجازة تبلغ عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة ..هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني ..

وقال سموه "شهدت اليوم توقيع اتفاقيات أداء لعدد من الوزراء .. الاتفاقيات تنص على انجاز مشاريع الوزارات التحولية وعددها 36 مشروع جديد خلال ستة أشهر إلى 12 شهر بحد أقصى في دورات استراتيجية قصيرة للحكومة لتمكينها من الاستجابة لكافة المتغيرات بسرعة ومرونة أكبر".

وأضاف سموه، "وكان أفضل ختام ليومنا تكريم أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك كأهم شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة … رحلة الشيخة فاطمة في تمكين المرأة الإماراتية تمثل نموذجاً استثنائياً في هذا المجال على المستوى الإقليمي والعالمي".

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