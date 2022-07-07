فتح باب التسجيل لبرنامج "قيادات الأمن الإلكتروني"

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة دبي الرقمية متمثلة بمركز دبي للأمن الإلكتروني ، عن فتح باب الانتساب للدفعة الثانية من برنامج قيادات الأمن الالكتروني، والذي سيمتد حتى 20 يوليو 2022.

يأتي البرنامج ضمن مبادرة "سايبر نود" ومشاريع مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع للمركز، كما يأتي استكمالاً لنجاحه في النسخة الأولى من البرنامج الذي يديره كل من مركز دبي للأمن الإلكتروني ومجموعة تاليس وجامعة فلورنس، في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية، بهدف صقل مهارات القادة في مجال الامن السيبراني وتمكينهم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وينسجم هذا البرنامج مع توجّه دبي نحو تعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني، الأمر الذي تجلى في تحقيقها المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة على مستوى العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الأمن السيبراني، وفقًا لقاعدة بيانات مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، التابعة لموقع "إنفستمنت مونيتور" البريطاني المتخصص في شؤون الاستثمارات حول العالم.

وقد شارك في النسخة الأولى من البرنامج 18 جهة حكومية وشبه حكومية في دبي من بينها: شرطة دبي، وجمارك دبي، وإينوك، ومحاكم دبي، وغيرها من الجهات. ويشكّل "برنامج قيادات الأمن الإلكتروني" فرصة كبيرة لكبار العاملين في هذا المجال على مستوى الإمارة، حيث يحصلون على المهارات التي تمكّنهم من الحصول على شهادة "قائد الأمن الإلكتروني الاحترافية CISO ".

وأعلن المركز أن باب التسجيل لقيادات أمن المعلومات في البرنامج سيظل مفتوحاً حتى 20 يوليو المقبل، وذلك عبر البريد الإلكتروني booking@dcipark.gov.ae، علماً بأن البرنامج سينطلق في سبتمبر من العام الجاري بمجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، ويستمر لمدة 5 أشهر بمعدل ثلاث أيام تدريبية من كل شهر.

وسوف يتضمّن برنامج "قيادات الأمن الإلكتروني" تنظيم سيناريوهات تطبيقية لقادة أمن المعلومات تحاكي المخاطر الإلكترونية العالمية المحتملة الحدوث، ويوفّر بيئة واقعية وفعّالة لاختبار قدرات الأمن الإلكتروني، بهدف تطوير خبرات المشاركين في البرنامج وتدريبهم على التعامل باحترافية تامة مع المخاطر السيبرانية على اختلافها.

وأكد سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن البرنامج ينسجم مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني التي تركز على تعزيز الابتكارات التكنولوجية لدعم وحماية منظومة الخدمات الرقمية الشاملة على المدى الطويل واستشراف كافة احتياجاتها من الحلول المتقدمة، التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في الإبتكار والسلامة والأمن. وأضاف بأن جهود "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني" تسهم في تصميم أدوات متطورة تكرس هذا التوجه، وتؤسس لجيل جديد من خبراء ومختصي الأمن السيبراني بجميع جوانبه ووفق أفضل المعايير العالمية المتبعة ضمن هذا الإطار.

من جهتها، قالت الدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة أمن المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن البرنامج يأتي ضمن المبادرات المتخصصة العديدة التي يطوّرها مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، بهدف تعزيز الكفاءات في هذا المجال الحيوي، تحقيقاً لأهداف دبي الرقمية التي تتلخص في تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية ريادية في مجال الأمن الإلكتروني، وبما يدعم مسيرتها نحو التحوّل الرقمي القائم على أمن فضائها الإلكتروني.

وأضافت البلوشي:" نوجه الدعوة لجميع الجهات والمؤسسات المتخصصة بالأمن السيبراني على المستويين المحلي والعالمي للاستفادة من البرامج التي يقدمها مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني، بالتعاون مع نخبة من الخبراء العالميين من مختلف أنحاء العالم بهدف نقل وتبادل خبرات وتجارب القادة وبالتالي تطوير قدرات ومهارات المعنيين في الجهات من التنفيذيين والقادة بمجال الأمن السيبراني.

وسيسهم برنامج "قيادات الأمن الإلكتروني" في تقديم فهم أشمل للمشاركين حول أدوارهم في مؤسساتهم، إلى جانب إتاحته الفرصة لهم للتفاعل والتواصل مع خبراء بمجال الأمن السيبراني. كما سوف يكتسب المشاركون مهارات جديدة تمكّنهم من التميّز في الأدوار الموكلة لهم على أرض الواقع.

أما المواضيع الذي يتضمّنها برنامج قيادات الأمن الالكتروني، فتشمل دور كبير موظفي أمن المعلومات عالمياً و في الإمارات العربية المتحدة بالتحديد، ونبذة عن قوانين و تشريعات الامن السيبراني، وتخطيط وتنفيذ خارطة طريق استراتيجية الأمن السيبراني للمؤسسات، وضمان المعلومات وإدارة المخاطر، وعمليات ذكاء الأعمال السيبرانية. كما يتطرّق البرنامج إلى أبرز المواضيع في مجال التحوّل الرقمي وتحديات الأمن، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وأمان السحابة، والمرونة السيبرانية، وإدارة الأزمات ومعالجة الحوادث.

يذكر أن مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني التابع لمركز دبي للأمن الإلكتروني قد أطلق خلال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك غلوبال 2022) مارس الماضي، وقد أجرى مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية المكثفة لمختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في دبي، بهدف تنمية الكفاءات المتخصّصة في مجال الأمن الإلكتروني، وصناعة تكنولوجيا حديثة من شأنها دعم رؤية دبي في تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يواكب التحوّل الذكي للإمارة من جهة، ويرسّخ أمن فضائها الإلكتروني من جهة أخرى

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