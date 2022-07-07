أجواء ممطرة في الإمارات خلال عيد الأضحى

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال عيد الأضحى المبارك في الفترة من 8 ـ 11 يوليو الجاري مائلا للحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً، ويطرأ انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يوم الأحد ليصبح الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، ويستمر تدفق السحب على الدولة من الشرق يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة وقد يصاحبه البرق والرعد أحياناً، ليكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة على فترات.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة بوجه عام وتكون نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 35 – 38

المناطق الداخلية 37 – 43

المناطق الجبلية 28 – 33

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 29 – 33

المناطق الداخلية 26 – 31

المناطق الجبلية 21 – 28

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